Scholtysik & Partner: Aus der Bank Coop wird die Bank Cler

Die kleinste der sechs nationalen Retailbanken fordert die Branchenführer heraus und erfindet sich komplett neu: mit neuem Namen, einer scharfen Positionierung, drastisch modernisiertem Design und umfangreichen Investitionen in ein integriertes digitales und räumliches Kundenerlebnis. Die Branding-Agentur Scholtysik & Partner entwickelt über mehr als ein Jahr die strategische Positionierung, Markenversprechen und Werte, den Namen und das Design der jüngsten Bank der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Konkret entwickelte die Scholtysik & Partner den gesamten Auftritt von Logo, Farben, Typografie über Bildsprache, Animationsstil und sprachliche Tonalität bis hin zu UX-Prinzipien und markentypischen Interface-Komponenten. Als Lead-Agentur unterstützt Scholtysik & Partner die Bank auch bei der Auswahl und Begleitung weiterer spezialisierter Agenturen (Retailpartners, Heimat Zürich, Farner Consulting, Department of Noise), der engen Abstimmung mit IT-Providern (unter anderem Namics), in markenrechtlicher Hinsicht und bei der Marktforschung.

Cler bedeutet klar

«Cler» ist rätoromanisch und bedeutet klar, einfach, deutlich. Dieser Name ist Programm: Bank Cler will Bankgeschäfte laut Mitteilung so unkompliziert und angenehm wie möglich machen. Gleichzeitig bleibt die jüngste Bank der Schweiz ihrer sozialen Haltung und genossenschaftlichen Herkunft verpflichtet. Die Statutenanpassung zur Namensänderung in Bank Cler AG wird an der Generalversammlung am 20. April beantragt werden. Schon einen Monat später, am 20. Mai, wird die Bank Cler in der ganzen Schweiz sichtbar. (pd/cbe)