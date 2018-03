Hans Hofmann & Partner: Barbara Wieser steigt wieder ein

Barbara Wieser, ehemals Managing Partner des Executive-Search-Unternehmens Hans Hofmann & Partner, kommt zurück und übernimmt als Privatinvestorin die Aktienmehrheit von Gründer Hans Hofmann. Wie es in einer Mitteilung heisst, werden Barbara Wieser und Hans Hofmann die Leitung des Unternehmens gemeinsam übernehmen. Parallel dazu führt Wieser ihre Firma Digital Heads weiter, die den Fokus auf Digital Solutions, E-Commerce, Big Data und Online Marketing richtet.



«Getrennt auftreten und vereint zusammenarbeiten, wo es Sinn macht», lautet laut Wieser das Credo dieser Konstellation. Beide Firmen würden als eigenständige Brands auf dem Markt bestehen bleiben. Digital Heads sei fast ausschliesslich im digitalen Bereich tätig. Hans Hofmann & Partner werde dem Fokus treu bleiben und die Medien- und Kommunikationsbranche in der digitalen Transformation begleiten. «Durch diesen Zukauf ermögliche ich mir als Unternehmerin ganz gezielt eine noch breitere Abstützung am Markt ganz im Sinne jener Kunden, für die eine signifikante Grösse im Bereich des Headhuntings wünschenswert ist», fügt sie an.

Laut Hofmann ist «jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass wir nochmals unsere Kräfte bündeln und erneut zusammen anpacken». Er sei froh und stolz, dass Wieser zurückkomme und sie wieder vereint den Markt bearbeiten könnten, wird er in der Mitteilung zitiert. Erfolg verbindet und sie hätten auch nach ihrem Weggang immer Kontakt gehalten.



Das Team bei Hans Hofmann & Partner setzt sich neu aus folgenden Persönlichkeiten zusammen. Hans Hofmann bleibt weiterhin an Bord. Ihm zur Seite stehen Lucas Zehnder als Senior Consultant, der bereits viele Jahre bei HHP tätig ist, und neu Karolin Körner als Senior Consultant Digital. Claudine van der Meer ist als Junior Consultant tätig und verantwortet auch das Backoffice. Das Team von Digital Heads unter der Führung von Barbara Wieser bleibt unverändert bestehen. (pd/wid)