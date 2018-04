MCH Group: Beat Zwahlen wird neuer Finanzchef

Beat Zwahlen wird neuer Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Executive Board der MCH Group. Der im aargauischen Widen wohnhafte, 58-jährige Finanzspezialist wird per 1. Mai 2018 in die MCH Group eintreten und die Leitung des Bereichs Corporate Finance übernehmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zwahlen, Betriebsökonom FH und diplomierter Wirtschaftsprüfer, hatte bisher verschiedene leitende Funktionen inne, unter anderem bei Landis & Gyr (Europe), Rieter Automotive Management, Schaffner Holding, Uniwheels sowie Belux und Vitra International.

Der neue CFO wird Nachfolger von Christophe Biollaz, der seinen Austritt aus der MCH Group im Verlaufe des Jahres 2018 angekündigt hat. Er ist am 1. Dezember 2013 in das Unternehmen eingetreten und hat seit 1. Januar 2014 die Funktion des CFO inne.

MCH Group begibt Anleihe über 100 Millionen Franken

Die MCH Group hat am Donnerstag erstmals und erfolgreich eine 100-Millionen-Franken-Anleihe am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Emission ist vom Markt laut eigenen Angaben sehr positiv aufgenommen worden. Die Anleihe ist mit einem Coupon von 1,875 Prozent ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie erfolgte unter der Federführung der Zürcher Kantonalbank und der Credit Suisse, unterstützt von den Kantonalbanken Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Die Liberierung ist per 16. Mai 2018 vorgesehen. Die Zulassung der Anleihe zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

Die MCH Group hat die längerfristige Anleihe lanciert, um von den aktuellen Marktbedingungen profitieren und die Finanzierungsstruktur optimieren zu können. Der Erlös der Transaktion soll für die teilweise Refinanzierung bestehender Schulden sowie zur Sicherstellung des strategischen Handlungsspielraums und des operativen Geschäfts verwendet werden. (pd/cbe)