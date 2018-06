Dynamic Frame: Bekanntes Schweizer Logo in neuem Licht

Jeder kennt es: Das Logo der Schweizerischen Bundesbahnen in weiss auf rotem Grund. In der neuen Videosignatur der SBB erscheint das Signet nun in einem frischen, modernen Auftritt. Als eigentliche Station-ID wird sie nun auf allen Kanälen für Filme, Ad Screens und Web-Anwendungen eingesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst.



Gemäss Produktionsfirma Dynamic Frame bestand der Auftrag darin, eine emotionale AV-Signatur zu entwickeln, die vor allem den Markenwert «Menschlichkeit» betont und den Wiedererkennungswert auf verschiedenen Plattformen verstärkt. Der Umgang der SBB mit ihren Kunden wird durch ein tanzendes Paar im Spiel mit Licht und Schatten sinnbildlich verkörpert, heisst es weiter. In Zusammenarbeit mit Regisseur Stephan Usteri wurde eine eigenständige visuelle Welt geschaffen und diese ausschliesslich mit on-set/in-camera Effekten in Szene gesetzt.

Verantwortlich bei SBB: Kommunikation/ Markenführung; verantwortlich bei Dynamic Frame (Produktion): Stephan Usteri (Regie), Jan Mettler (Kamera), Luzius Fischer (Producer), Jonas Ulrich (Schnitt), Jonas Bühler (Musik), Projektil (Projektionen). (pd/cbe)