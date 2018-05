Die Stiftung Wendepunkt hat ein breites Integrationsangebot für über 900 Klientinnen und Klienten und bietet Potenzialabklärungen, geschützte Werkstätten, Coaching, betreutes Wohnen und eine Kindertagesstätte. Die Kommunikation richtet sich an verschiedenste Stakeholder wie Behörden, Unternehmenskunden, Zuweiser, Klienten, Mitarbeitende, Partner, Spender, Opinion Leader.





Anlässlich des 25. Jubiläums hat die Agentur Basel West das Corporate Design neu definiert und ein neues Medienkonzept erarbeitet, wie es in einer Mitteilung heisst. Dabei wurde ein Microsite-Blog als neues Leadmedium definiert. Mit dem Blog-First-Konzept lassen sich interessante Themen zeitnah und spartenübergreifend distribuieren. Die News werden via Buffer auch über Social Media verbreitet. Zweimal pro Jahr erscheint zudem ein Printmagazin, in welchem die wesentlichsten Inhalte nachhaltig aufgearbeitet werden.



Verantwortlich bei Stiftung Wendepunkt: David Fiechter, Leiter Öffentlichkeitsarbeit; verantwortlich bei

Basel West Unternehmenskommunikation: Thomas Aerni, Beratung; Frédéric Giger, Design, Fotografie

Programmierung: webber.ch, Thomas Schmidiger (pd/wid)