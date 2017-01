PPR Media Relations: Brasilianische Lebensfreude im Portfolio

Die Marke Ipanema verkörpert den bunten und lockeren Lebensstil des gleichnamigen brasilianischen Strandes in Rio, heisst es in einer Mitteilung. Die trendigen Sandalen und Flip Flops seien von hervorragender Qualität und höchstem Komfort. Zudem würden Ipanema-Produkte nicht mit Gummi aus dem Amazonas-Regenwald produziert.



Der Schweizer Vertrieb Trend & Sport setze für den Brand in der Medienarbeit von Frühling bis Herbst neu auf die Expertise von PPR Media Relations. Die Marke soll durch eine regelmässige und professionelle Kommunikation über die Kernprodukte gestärkt werden. Das Mandat umfasst das Erstellen einer Strategie, das Schreiben und Versenden von Produktenews, die Kontaktpflege mit relevanten Medienschaffenden und Bloggern sowie das Hosting der Multimediadatenbank. Zusätzlich unterstütze PPR Ipanema nach Bedarf mit visueller PR, indem gezielt Bilder und Videos via Keystone-Kanal an die grössten Medien verschickt werden. (pd/clm)