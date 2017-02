PPR Media Relations: Buntes Schuhwerk mit Lifestyle

Die amerikanische Schuhmarke Skechers steht für bunte und stylische Lifestyle- und Performance-Schuhe, welche sich durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und Tragekomfort auszeichnen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Um die Bekanntheit in der Schweiz zu steigern, baut der Brand seine PR-Aktivitäten in der Schweiz nun weiter aus. Die PPR Media Relations AG, ein Unternehmen von Keystone, übernimmt die Medienarbeit im klassischen sowie visuellen Bereich.

Die Marke soll durch eine regelmässige und professionelle Kommunikation über die Kernprodukte gestärkt werden. Das Mandat umfasst das Erstellen einer Strategie, das Schreiben und Versenden von Produktenews, die Kontaktpflege mit relevanten Medienschaffenden und Bloggern sowie das Hosting der Multimediadatenbank. Zusätzlich unterstützt die Agentur die Schuhmarke mit visueller PR, indem gezielt Bilder und Videos beispielsweise von Sponsoring-Aktivitäten am Ironman Zürich via Keystone-Kanal an die grössten Medien verschickt werden. (pd/tim)