Renzen Communications: Bus und Bahn werden zur Bühne

«Bühne frei für Ihre Werbung in Bus, Tram und Zug.» Unter diesem Motto hat die Aarauer Agentur Renzen Communications für APG|SGA Traffic eine neue Kampagne entwickelt, die sich primär an KMU richtet. Die verschiedenen ÖV-Fahrzeuge, Bus, Bahn und Tram, werden als «Bühne» inszeniert, auf welcher Vertreter verschiedener Branchen – von Immobilien über die Gastronomie bis zum Handwerksbetrieb – ihre Dienstleistungen anpreisen, heisst es in einer Mitteilung.

Die mit einem Augenzwinkern bewusst überspitzte Darstellung illustriert zum einen die Vielfalt der Möglichkeiten, eine Marke im öffentlichen Verkehr zu vermarkten und gekonnt in Szene zu setzen. Zum anderen steht sie für die kompetente wie sympathische Spezialistin für die Vermarktung von ÖV-Werbung, APG|SGA Traffic, mit einem Portfolio von mehr als 39’000 Werbeflächen bei über 125 Verkehrsbetrieben in der ganzen Schweiz.

Zum Einsatz kommen Inserate in der Fachpresse, Display-Ads in verschiedenen Online-Medien sowie ein Direct-Mailing.



Verantwortlich bei APG |SGA Traffic AG: Rebekka Thalmann (Marketing-Kommunikation); Jürg Bickel (Leiter Marketing und Verkaufsservice); verantwortlich bei Renzen Communications, Aarau: Hanno Lietz (CD/Text); Stefanie Berchtold (AD); Frédéric Renzen, Nicolas Renzen, Monika Gesess (Beratung); Leo Gesess (Fotografie). (pd/cbe)