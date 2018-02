Boutiq: Chantal Gugger stösst zur Geschäftsleitung

Die Zürcher Filmproduktionsfirma Boutiq vergrössert die Geschäftsleitung und baut mit zwei Neuzugängen ihre Kompetenzen im Bereich Animation und Storytelling aus. Chantal Gugger, die seit 2013 bei Boutiq als Produzentin tätig ist, übernimmt per sofort die stellvertretende Geschäftsleitung der Firma, wie es in einer Mitteilung heisst. Die vor 12 Jahren von Regisseur Mike Huber gegründete Firma vollziehe dabei eine grössere Umstrukturierung. Zum bis anhin vierköpfigen Team stossen mit Marco Fischer und Benjamin Weiss per sofort zwei neue Mitarbeiter.

Marco Fischer steigt als Head of Animation und Creative Producer ein. Der 48-Jährige verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich CGI, Motion Graphics und Visual Effects für Werbung, Corporate und Kino. Zuletzt war Fischer bei der Animationsfilmschmiede Elefant Studios als Head of Production tätig, wo er neben der produktionellen Projektleitung auch Akquise und Kundenberatung anführte.

Der zweite Neueinsteiger ist Benjamin Weiss. Der 35-Jährige tritt als Director und Creative Producer dem Team bei. Weiss lebte von 2011 bis 2015 in Kalifornien wo er die Filmschule am renommierten Art Center, College of Design in Pasadena absolvierte und arbeitete seither als freier Regisseur und Storyteller in Los Angeles und Zürich.

Bei Boutiq übernimmt Weiss gemeinsam mit Produzentin Annina Luchsinger den Lead für Corporate- und Direktkunden im Bereich Live Action, wo er auch seine Fähigkeiten in der Kreation von zeitgemässen Storytelling-Formaten unter Beweis stellen kann. (pd/wid)