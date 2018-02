Seit 1. Februar ist Charlotte Schweizer neue Leiterin Kommunikation des Dachverbands der Schweizer Ärzteschaft FMH. Sie löst die bisherige Verantwortliche Jacqueline Wettstein ab, die eine neue berufliche Herausforderung angenommen hat.



Schweizer verfügt über langjährige Erfahrung in der Kommunikationsbranche. Zuvor war sie Mediensprecherin beim Schweizerischen Komitee für Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Voher arbeitete sie in verschiedenen Funktionen für die Coop-Gruppe; darunter zuletzt als Projektleiterin in der Medienstelle.



Sie studierte englische und französische Literatur- und Sprachwissenschaften an der Universität Basel sowie Kommunikation und Medien an der Höheren Wirtschaftsschule Zürich (HWZ) und an der Journalistenschule MAZ in Luzern. (pd/maw)