Anlässlich des ersten Digitaltages in der Schweiz präsentiert Swiss Serviceangebote, die das Reiseerlebnis ihrer Kunden erweitern. So stellt die Airline ihren ersten Chatbot vor, der im Verlauf des nächsten Jahres Fluggäste auf ihrer Reise begleiten und unterstützen wird, schreibt die Airline in einer Mitteilung.

Am Digitaltag wird Swiss an den Bahnhöfen in Genf und Zürich sowie am Flughafen Zürich vor Ort sein und über digitale Produkt- und Serviceangebote sowie über Berufe im digitalen Bereich informieren. Im Mittelpunkt stehen Informationstechnologien, die Fluggäste während ihrer gesamten Reisekette mit digitalen sowie personalisierten Produkt- und Serviceangeboten unterstützen.

Um den Kundenbedürfnissen in einer zunehmend digitalisierten Welt noch gezielter zu entsprechen, führt Swiss im Verlauf des nächsten Jahres einen Chatbot ein, über den Kunden im Fall von Flugunregelmässigkeiten selber umbuchen können. Der Chatbot bietet sofortige Hilfe rund um die Uhr. Er wird im Facebook Messenger verfügbar sein, die Anmeldung auf Facebook kann über einen eigenen Account oder über eine Mobiltelefonnummer erfolgen. Nach der Anmeldung identifizieren sich Kunden im Chatbot mit ihren Nachnamen und mit ihrer Buchungs- oder Ticketnummer.

Der Chatbot soll schrittweise durch weitere Service-Funktionen erweitert und auch auf andere Kommunikationskanäle sowie Messenger Apps ausgedehnt werden, heisst es in der Mitteilung. Bereits seit einigen Monaten können Swiss-Kunden bei Online-Buchungen auf swiss.com direkte Unterstützung über einen live Chat mit einem Service-Agenten in Anspruch nehmen. Fragen nach Flugtarifen, der Mitnahme von Tieren oder Fragen zu Umbuchungen werden dank des Chats in Echtzeit beantwortet. (pd/wid)