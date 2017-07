Harbourclub: Chefs und Gäste in bester Plauderlaune

Im Harbourclub sind die hundert Kommunikationschefs unter sich. Auch wenn man für gewöhnlich die Diskussion unter Gleichgesinnten besonders schätzt, heisst das nicht, dass der Club sich nicht öffnet. Im Gegenteil. Am Dienstag lud der Harbourclub zur traditionellen Sommerparty für «Mitglieder und Freunde», wie es in der Einladung geschrieben stand.



Dieses Jahr konnte Matthias Schneider vom Vorstand eine Rekord-Teilnehmerzahl bekannt geben. Und wer gekommen war, wurde nicht enttäuscht. Über den Apéro auf der Terrasse des Restaurants Münsterhof in Zürich und das anschliessende Abendessen in der Barfuss-Bar war nur Positives zu hören. Am Erfolg beteiligt war auch das Wetter: Einen angenehmeren Sommerabend kann man sich kaum vorstellen.

So blieben die Gäste über den Synchron-Schwimmerinnen-Showblock hinaus bei angeregten Gesprächen bis um Mitternacht sitzen.





Weitere Fotos finden Sie hier. (eh)