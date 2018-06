Suissetec: Christian Brogli wird Leiter Kommunikation

Christian Brogli übernimmt per 1. September 2018 das Departement Kommunikation und wird Mitglied der Geschäftsleitung vom Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband Suissetec. Wie es in einer Mitteilung heisst, folgt er auf Annina Keller, welche zur Geschäftsstelle der SRG Deutschschweiz wechselt.

Brogli verfüge über umfangreiche Managementerfahrung in Projektleitung und Teamführung, schreibt Suissetec. Aktuell leitet er den Fachbereich Kommunikation und Marketing des Stadtspitals Triemli. Nach Abschluss seines Studiums in Geografie und Umweltwissenschaften an der Universität Zürich sammelte Brogli erste Berufserfahrungen im Bereich Nachhaltigkeit in der Tourismusb ranche.

2006 wechselte er zu Axpo Corporate Communications, wo er während neun Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen arbeitete. Berufsbegleitend erwarb er 2013 an der ZHAW den Master in Communication Management and Leadership. Durch seine Tätigkeit bei der Stadt Zürich sowie seine langjährige Erfahrung in der Energiebranche ist Brogli nicht zuletzt auch mit politischer Kommunikation bestens vertraut. (pd/wid)