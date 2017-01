Schmucki Agentur für Kommunikation: Christian Frick ist neuer Leiter Digital

Als Leiter Digital hat Christian Frick per 1. Januar 2017 die Gesamtverantwortung der Projekte im Digital- und Webbereich der Agentur Schmucki übernommen. Der gelernte Informatiker und konzeptionelle Schnelldenker wird nicht nur in der Kundenberatung und digitalen Umsetzung tätig sein. Er wird kontinuierlich den Ausbau des Digitalbereichs der Agentur vorantreiben, heisst es in einer Mitteilung.

Frick ist seit 2013 als Frontend-Entwickler bei der Agentur in Wetzikon tätig und hat während dieser Zeit über 40 Websites konzipiert und realisiert. Bereits während seiner Ausbildung zum Informatiker hat er sich selbständig gemacht und nach Abschluss der Lehre mit Frick Solutions eine Einzelfirma gegründet. Während seiner Zeit als selbständig Erwerbender hat Frick zahlreiche Kunden betreut und sich weitergebildet, bevor er als Frontend-Entwickler bei Schmucki Agentur für Kommunikation AG einstieg. (pd/cbe)