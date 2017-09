Omega: Cindy Crafords Kinder werden Botschafter

Cindy Crawfords Sohn und Tochter, Presley und Kaia Gerber, werden als neueste Mitglieder in die Familie der Markenbotschafter aufgenommen, schreibt Omega in einer Mitteilung.

Crawford ist seit 1995 Repräsentatin von Omega. Zuletzt erweiterte sie ihr lebenslanges Engagement im Sozialen und besuchte zusammen mit Omega in Peru die fliegende Augenklinik von Orbis International. Im Rahmen dieses Besuches drehte sie den Dokumentarfilm «The Hospital in the Sky». «Mit der allmählichen Heranführung ihrer Kinder an die Marke wurde deutlich, dass Cindys Hingabe und Engagement für Omega sich positiv auf ihre Familie übertragen haben», heisst es in der Mitteilung weiter. Nicht nur begleitete Kaia sie auf der Reise nach Peru, sondern auch ihr Sohn Presley zeigte sich 2015 bei der Premiere des Dokumentarfilms in New York an ihrer Seite auf dem roten Teppich.

Kaia und Presley repräsentieren laut Mitteilung die nächste Generation von Uhren-Fans und sind schon jetzt Jungstars. Am 29. September werden die beiden bei der Eröffnung von Omegas «Her Time»-Ausstellung in Paris, wo sie zusammen mit ihrer Mutter auf der Bühne sein werden, offiziell willkommen geheissen. (pd/cbe)