Der Verwaltungsrat der Ostschweizer Regionalbahn Thurbo hat Claudia Bossert zur neuen Geschäftsführerin gewählt. Die 54-Jährige ist aktuell bei den SBB als Leiterin des Verkehrsmanagements für die Region Ostschweiz verantwortlich. Die eidgenössisch diplomierte PR-Beraterin werde als Nachfolgerin von Ernst Boos per 1. Januar 2019 die Leitung von Thurbo übernehmen, teilte das Bahnunternehmen am Freitag mit.

Bosserts Vorgänger Boos hat beschlossen, per Ende 2018 vorzeitig in Pension zu gehen. Er habe das Bahnunternehmen seit seinem Gründungsjahr 2002 erfolgreich aufgebaut, positioniert und geführt, schreibt Thurbo in der Mitteilung weiter.

Bossert arbeitete während mehr als 20 Jahren in verschiedenen Funktionen beim Schweizer Fernsehen. Sie war in der Sportredaktion sowie als Projektleiterin und Stabchefin der nationalen Business Unit Sport der SRG tätig. Von 2004 bis 2010 führte Bossert als Mitglied der Geschäftsleitung Kommunikation und Marketing von SRF und zeichnete verantwortlich für die Vermarktung, das Internetangebot, die On-Air-Promotion, die Unternehmens- und Programmkommunikation, den Kundenservice und die Video-Dokumentation. Ab 2011 war Bossert Mitglied der Geschäftsleitung der Osec, ein Jahr später wechselte sie zu den AZ Medien und wurde Geschäftsführerin der TV-Senderfamilie. 2013 verliess sie das Unternehmen «aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die strategische Ausrichtung» (persoenlich.com berichtete). (sda/cbe)