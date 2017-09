Helvetia: Claudia Sauter wird Kommunikationsleiterin

Claudia Sauter hat per 1. September die Leitung der Unternehmenskommunikation der Helvetia Gruppe übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst. In dieser Funktion ist sie verantwortlich für die Public Relations und Kommunikation der international tätigen Versicherungsgruppe gegen Innen und Aussen. Als ausgewiesene Kommunikationsspezialistin verfüge Sauter über Fachkompetenzen und Führungserfahrung, sowohl in Linien- als auch in Projektfunktionen.

Zuletzt führte die 45-Jährige über zehn Jahren die PR- und Kommunikationsabteilung von PwC Schweiz, wo sie seit 2001 tätig war. Ihre beruflichen Stationen führten sie über den Journalismus – beim «St. Galler Tagblatt» – in die Kommunikationswelt bei Dotcom-Start-ups sowie bei Agenturen und schliesslich zu PwC Schweiz. Sie verfügt über Ausbildungen in Journalismus und Publizistik sowie im Bereich Werbedesign und Interior Design. Am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn absolvierte Sauter eine Versicherungslehre bei Helvetia und war anschliessend kurze Zeit am Hauptsitz in St.Gallen tätig. (pd/tim)