Nach Büros in Thun und Bern eröffnet die Agentur Nordland ihre dritte Niederlassung, wie sie in einer Mitteilung schreibt: Das neue Zürcher Büro wird von Clovis Wieske, Holländer mit karibischen Wurzeln geleitet. Nach seiner Ausbildung in Rotterdam und Stationen bei 180, TBWA und Selmore in Amsterdam, Undershelter in Mailand, bei Zalando und als Freelancer in Berlin, lebt und arbeitet Wieske seit rund drei Jahren in Zürich.

«Die Philosophie und die Zusammenarbeit innerhalb von Nordland, die Herangehensweise an Projekte und der Anspruch mit fundierten Strategien und intelligentem Design unverwechselbare, überraschende und nachhaltige Identitäten zu erschaffen, haben mich überzeugt, ein Nordländer zu werden, wobei ich als Holländer ja schon seit jeher ein Nordländer bin», so Wieske gemäss Mitteilung.

Nordland wurde 2004 gegründet und umfasst mittlerweile ein Kollektiv von sechs Gestaltern und Beratern mit Schwerpunkt Branding und Design. (pd/maw)