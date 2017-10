Die Medienpartnerschaft von Co2Tieferlegen mit dem Auto-Channel von «20 Minuten» ist am Montag mit einer Crossmedia-Promotion lanciert worden. Das Projekt zur Promotion von energieeffizienten Personenwagen hat künftig eine fixe Präsenz auf dem Tamedia-Kanal, heisst es in einer Mitteilung. Die Kampagnenwebseite co2tieferlegen.ch kommt in einem frischen Design und mit einer übersichtlichen Struktur daher, sie setzt inhaltlich auf Geschichten rund um energieeffiziente Personenwagen.

Egal ob mit einer Strassenumfrage, Testberichten oder einem Gespräch mit Garagisten im Elektrozeitalter – die Promotion betrachtet das Thema von verschiedenen Seiten. Die Webseite bietet weitere Features: Das Element der Fahrzeugsuche sei jetzt intuitiver und zeige den Nutzern, welche Autos zu ihren Bedürfnissen passen. Und wer bei Begriffen wie «Plug-in-Hybrid» oder «Range Extender» nur Bahnhof verstehe, findet auf der Seite ausführliche Erklärungen zu allen Technologien.

Co2Tieferlegen ist neu auch mit einem eigenen Facebook-Aufritt vertreten. Die Seite versorge ihre Besucher mit News, Wettbewerben und Veranstaltungshinweisen, heisst es. Zum Relaunch wird in Kooperation mit Ford Schweiz über alle Kanäle einen Ford Mondeo Hybrid verlost. (pd/wid)