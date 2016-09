Swisscom: «Content Marketing ist mehr als ein Buzzword»

von Claudia Maag







Herr Burkhard*, seit März ist das neu lancierte Onlinemagazin localsearch.ch aufgeschaltet, das sich auf die Beratung von KMUs konzentriert. Was sind Ihre Erfahrungen?

Das Feedback ist sehr gut. Die Leserzahlen nehmen konstant zu und wir hören, dass das Onlinemagazin qualitativen Mehrwert bietet.

Vor knapp zwei Wochen gab es einen Relaunch, bei dem das Onlinemagazin in die Produktewebsite integriert wurde. Was hat sich geändert?

Das Onlinemagazin wurde noch tiefer in unsere Firmenwebsite integriert. Wir glauben, dadurch entsteht ein Mehrwert für Besucher, die sich beispielsweise über unsere Dienste für KMUs informieren möchten. Vertiefende Fachartikel, Video-Interviews mit Kunden von local.ch und search.ch oder Tipps für Unternehmer erscheinen prominenter.

Welche strategischen Geschäftsziele verfolgen Sie damit?

Nicht der Abverkauf ist für uns primär, sondern die Bereitstellung von Marketing-Know-how für Unternehmer in der Schweiz. Konkret möchten wir uns im Content Marketing für das Geschäftsfeld KMUs positionieren.

Welche Agentur hat das Projekt umgesetzt?

Für die technische Umsetzung arbeiten wir mit Amazee Labs in Zürich zusammen. Deren Open-Source-CMS Drupal, welches die Mehrsprachigkeit von Content sehr vereinfacht, hat uns überzeugt.

Haben Sie ein Redaktionsteam?

Ja, wir haben ein Redaktionsteam, das aus sechs Personen besteht – zwei sind von local.ch und search.ch fest angestellt, der Rest sind Freie. Darunter sind ein freischaffender Journalist und diverse Experten im Bereich Onlinemarketing. Die Texte sollen einfach verständlich und möglichst bodenständig sein.

Wieso ist der Content auf KMUs zugeschnitten?

Die Kunden von local.ch und search.ch sind hauptsächlich kleine und mittelgrosse Unternehmen. Deren Kernkompetenz liegt naturgemäss eher nicht im Bereich Marketing, aber gute Auffindbarkeit im Web möchten alle erreichen. Wir vermitteln Marketing-Know-how ohne Fachchinesisch, so dass KMUs von unserem Wissen unverbindlich profitieren können.

Es gibt zwar viele Onlinemagazine, aber wenige fokussieren auf KMUs. Was hebt Sie von ihrer Konkurrenz ab?

Wenn man von «Konkurrenz» sprechen kann, wäre das die «KMU Business World», ein Magazin unseres Mutterkonzerns Swisscom. Das Onlinemagazin auf localsearch.ch hebt sich dadurch ab, dass wir im Trendbereich stärker vertreten sind, Kunden zu Wort kommen lassen und vermehrt auf Bewegtbild setzen.

Die Themen auf der Website scheinen nicht sehr aktuell. Wonach wählen Sie diese aus?

Ich gebe zu, bei der Aktualität sind wir noch hintendrein... Unsere Stärke liegt darin, Onlinemarketingthemen möglichst bodenständig und anwenderfreundlich zu erklären. Unsere Beiträge sollen sowohl von Neugründern als auch von eingesessenen Unternehmern verstanden werden.

Wieso lohnt es sich für localsearch.ch, dieses Magazin zu bewirtschaften?

Content Marketing ist heute mehr als ein Buzzword. Strategisch wichtige Themen im organischen Bereich von Suchmaschinen zu besetzen, ist wichtiger denn je. Wir sehen das Magazin als langfristige Investition, um uns als Beratungsführer für Schweizer KMUs zu positionieren.

Was sind Ihre mittelfristigen Ziele mit dem Onlinemagazin?

Wir entwickeln uns rasant in Richtung Beratung und haben den Anspruch, Marketingthemen in 60 Sekunden erklären zu können. Gleichzeitig nehmen wir auch neue Entwicklungen und Trends auf – wie VR (Virtual Reality) oder Drohnen. Ich könnte mir vorstellen, dass Leser in nicht allzu ferner Zukunft mit einer VR-Brille virtuell danebenstehen können, als wären sie bei einem Interview dabei. Monetäre Zielsetzungen haben wir keine: Die Inhalte im Onlinemagazin werden für die Leserinnen und Leser sicherlich kostenlos bleiben.

*Dimitri Burkhard ist Online Marketing Manager in der KMU-Vermarktung von Swisscom Directories. Er besitzt einen Universitätsabschluss in Kommunikation von The Ohio State University in Columbus, Ohio (USA), sowie ein Diplom im Bereich digitales Marketing von der ZHAW.