Koch Kommunikation: Crossmedialer Auftritt für Ostschweizer Kraftwerke

Für das Projekt «Energiemission» des Ostschweizer Energiedienstleisters hat Koch Kommunikation einen crossmedialen Auftritt entwickelt. Neben einem ganzheitlichen Erscheinungsbild umfasst die Kampagne eine projekteigene Website als gesammelte Informations-Plattform.

Kurzfilme erläutern die Energiemission der SAK und informieren die Zielgruppe über die einzelnen Produkte.





Photovoltaik





Wärmepumpen



Um einen modernen, frischen und unverwechselbaren Auftritt zu erzielen, wählte Koch Kommunikation einen unkonventionellen Umsetzungsstil und strukturierte das komplexe Thema in separate Informationsbereiche, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Mit dem integrierten «LEA-Rechner» lässt sich auf der Webseite das Potential einer neuen Photovoltaik-Anlage oder dasjenige einer Erweiterung bereits bestehender Anlagen abschätzen.

Ladestationen







Making of



Die Eingaben werden online ausgewertet und sofort als massgeschneiderte Offerte ausgegeben. Die vier Spots sind während zweier Drehtage entstanden: Vorab wurden die Kulissen am Computer illustriert, dann mit einem Laser aus Echtholz geschnitten und von Hand bemalt. Anschliessend wurden alle Szenen mit diversen Akteuren in einem Zug abgedreht.













Zum Vergrössern klicken.



Zum Vergrössern klicken.

Verantwortlich bei der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG: Heidi Zimmermann (Leiterin Unternehmenskommunikation), Roland Grob (Projektleiter Energiemission), Adriano Tramèr (Bereichsleiter Produktion und Mitglied der Geschäftsleitung) Verantwortliche Agentur: Koch Kommunikation. (pd)