50 Jahre Public Eye: Die NGO will ihr Jubiläum feiern indem sie journalistische Projekte ermöglicht, die «zweifelhafte Schweizer Geschäftspraktiken im Ausland aufdecken», wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Gesucht werden zwei Mal 15'000 Franken für Recherchen, die Licht in dunkle Deals von Grossreedereien und Zigarettenkonzernen bringen sollen.

Aus 55 eingereichten Projekten hat die Jury zwei ausgewählt und für diese lanciert Public Eye auf Wemakeit ein Crowdfunding.





Zunächst wirbt die Investigativ-Journalistin Marie Maurisse um Unterstützung bei der Ergründung «der Geheimrezepte der Tabakindustrie». Dank Philipp Morris, British American Tobacco oder Japan Tobacco produziere und exportiere die Schweiz wertmässig gleich viel Zigaretten wie Käse. Und doch wisse man kaum etwas über deren Lobbying- und Expansionsstrategien in neuen Märkten wie Afrika.

Wenn die Finanzierung dieser ersten Recherche gelingt, sammelt Public Eye weiter, damit die Belgier Nicola Mulinaris und Gie Goris die Rolle von Schweizer Reedereien bei der Verschrottung ausrangierter Ozeanschiffe in Südasien untersuchen können. (pd/eh)