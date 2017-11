Auf den 1. Dezember 2017 übernimmt Darko Panić die operative Gesamtverantwortung der Fachmedien – Zürichsee Werbe AG, eine Tochtergesellschaft der Zürichsee Medien AG, und löst damit Hansruedi Bichsel ab, der sich auf eigenen Wunsch aus dem Tagesgeschäft zurückzieht und in den Verwaltungsrat wechselt, wie es in einer Mitteilung heisst.



Bichsel hat sich entschieden, auf Ende Jahr 2017 frühzeitig in den Ruhestand zu treten. Nach seinem Eintritt anfangs 2009 in die damalige Kretz AG hat er per 2010 die Geschäftsführung übernommen und das Unternehmen stark geprägt und erfolgreich im Markt positioniert. Unter seiner Ägide konnte das Vermarktungsportfolio markant ausgebaut werden. Die Firma wuchs auf die heutige Grösse mit rund 30 Mitarbeitenden an.

Sein Nachfolger Panić kennt als langjähriger Verkaufs- und Marketingleiter und Mitglied der Geschäftsleitung das operative Geschäft und ist mit seinen neuen Aufgaben und dem Team vertraut. Nebst dem weiteren Ausbau des Kerngeschäfts wird er laut Mitteilung auch einen noch stärkeren Fokus auf die Digitalisierung setzen.

So setzt sich das neue Managementteam der Fachmedien – Zürichsee Werbe AG ab dem 1. Dezember 2017 wie folgt zusammen: Darko Panić (Geschäftsführer), Ruedi Brosi (Verkaufsleiter), Iren Grob (Leiterin Innendienst), Alexandra Könz (Verkaufsleiterin) und Gaetano Lanzara (Digital + Marketing Service). (pd/cbe)