PR Bild Award 2016: Das beleuchtete «Bietschhorn» gewinnt

Das Kunstprojekt «13 Sterne am Gipfel» ist für das beste PR-Foto des Jahres ausgezeichnet worden. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 200-jährigen Jubiläum des Beitritts zur Schweizerischen Eidgenossenschaft wurden im Kanton Wallis dreizehn Berggipfel spektakulär angeleuchtet und fotografiert.

Aus dieser Serie hat das Motiv «Bietschhorn» beim PR-Bild Award die Kategorie Tourismus und Freizeit gewonnen und wurde als bestes PR-Foto des Jahres in der Schweiz geehrt. Der PR-Bild Award wird von der sda-Tochter News aktuell für herausragende Fotografie von Unternehmen und PR-Agenturen vergeben.

Projektinitiator Jacques Morard von Lightandsummits nahm am Donnerstagabend vor 300 geladenen Gästen im Internationalen Maritimen Museum Hamburg den Preis entgegen. Das Foto mit dem vollständigen Titel «13 Sterne am Gipfel - Bietschhorn» überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermassen und erreichte in der Kategorie Tourismus und Freizeit das beste Gesamturteil. Fotografiert wurde das Bild von Marcel Grichting.

«Eine beeindruckende Kampagne», wird Kai Gerwig, Geschäftsführer von news aktuell und Initiator des Branchenpreises in der Mitteilung zitiert. Das Siegerfoto sei Ausdruck eines grossartigen Projekts. Wer es schaffe, mitten in der Nacht dreizehn schwer zugängliche Gipfel mit Pyrotechnik gleichzeitig zu erleuchten und zu fotografieren, und dabei 70 Bergführer zu koordinieren, dem gebühre der erste Platz.

Insgesamt hat News aktuell Bilder aus acht Kategorien ausgezeichnet. Darunter mit dem Motiv «MEWA Dynamic Construct. Offizieller Ausrüster für mehr Bewegungsfreiheit» von Textilhersteller MEWA das PR-Bild des Jahres aus Deutschland. (pd)