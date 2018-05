Interpunkt: Das Jahr 2017 in 15-mal 60 Sekunden

Interpunkt kreierte ein umfangreiches Konzept für den Jahresbericht des Kantonsspitals Aarau (KSA): 15 Videos unter 60 Sekunden zeigen kurz und prägnant die Highlights des vergangenen Geschäftsjahres. Unter Regie der Web- und Werbeagentur wurden die Filmaufnahmen in enger Zusammenarbeit mit dem Kommunikationsteam des KSA realisiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die 60 Sekunden pro Film wurden bewusst gewählt. Künftig sollen die Mitarbeitenden der Kommunikationsabteilung des KSA Videos im ähnlichen Stil für die verschiedenen Social-Media-Kanäle selber produzieren. So wurden die Aufnahmen am Set gleichzeitig mit einer Schulung kombiniert. Zu Übungszwecken wurde das Kommunikationsteam bewusst in die Dreharbeiten integriert: Der Projektleiter Unternehmenskommunikation kümmerte sich um die Tonaufnahmen, während die Kommunikationsverantwortliche die Interviews führte. Interpunkt war für Regie, Film, Licht sowie den Schnitt zuständig und instruierte das Team laufend über die wichtigsten Kriterien.

In den 15 Videos sprechen Abteilungs- und Projektleiter über wichtige Neuerungen im Geschäftsjahr 2017. Themen wie die neue Konzernstruktur, das Pilotprojekt der Geburtshilfe oder das Laufbahnmodell für die Pflege werden kurz und prägnant unter 60 Sekunden vorgestellt.

Alle 15 Videos sind auf der Webseite des Kantonsspitals Aarau aufgeschaltet. (pd/cbe)