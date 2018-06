German Brand Award: Das sind alle Schweizer Gewinner

Zum dritten Mal wurden am Donnerstagabend in Berlin die Preisträger des German Brand Award geehrt. Mehr als 600 geladene Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Medien folgten der Einladung. In der Königsklasse «Excellence in Branding», die branchenübergreifend herausragende Markenführung auszeichnet, wurden zehn Preise mit der höchsten Auszeichnung «Best of Best» vergeben – darunter waren zwei Arbeiten aus der Schweiz: «Famigros» von Process und «ZF Rebranding» von Jung von Matt/Brand Identity, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Unter den Top-Einreichungen und von der hochkarätigen Jury mit der höchsten Auszeichnung ‹Best of Best› prämiert zu werden, ist natürlich eine motivierende Bestätigung für meine Mitarbeitenden, dass unsere strategische und kreative Kompetenz überzeugt und geschätzt wird», sagt Managing Partner Thomas Deigendesch zu persoenlich.com.

Mit dem German Brand Award zeichnen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation aus.

Informationen zu allen Preisträgern gibt es hier. (pd/cbe)