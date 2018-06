Für die nächste Ausgabe vom 5. bis 7. Juli 2019 präsentiert sich das Züri Fäscht in einem neuen Look. Das Logo und das offizielle Titelsujet wurden aufgefrischt, der traditionelle Löwe bleibt ein zentrales Element, heisst es in einer Mitteilung. Passend zum neuen Auftritt sei auch die Website aktualisiert worden.







Das alle drei Jahre ausgetragene grösste Schweizer Volksfest hat vor zwei Jahren zwei Millionen Menschen in die Innenstadt und das Gebiet rund um das untere Seebecken gelockt. (pd/wid)