Swiss Award Corporate Communications 2018: Deadline für Projekteingaben verlängert

Die Eingabefrist für den 14. Swiss Award Corporate Communications wurde verlängert und endet neu am Freitag, 20. Juli, wie die Veranstalter per Communiqué melden. Es bleibt also noch etwas Zeit, um Projekte einzureichen, die für eine vernetzte und leistungsfähige Unternehmenskommunikation stehen.

Der vom Berufsverband PR Suisse getragene Preis für Unternehmenskommunikation zeichnet jedes Jahr herausragende Leistungen aus. Die unabhängige Jury aus Praxis und Wissenschaft freue sich denn auch auf die differenzierte Beurteilung der Projekte anhand der öffentlich bekannten Kriterien.

Die Award Night mit Preisverleihung findet als öffentliche Veranstaltung am Donnerstag, 6. September ab 17.30h im Zürcher Club escherwyss statt.

Alle Informationen zur Projekteingabe finden sich auf der Award-Webseite. (pd/maw)