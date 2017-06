Die letzten Jahre war es still um das Schweizer Kräuterbonbon Halsfeger. Vor knapp zwei Jahren kaufte die Egli AG – eine Vertriebsgesellschaft für Premium-Marken in den Bereichen Süss- und Spielwaren sowie Geschenkartikeln – die Rechte an der Marke Halsfeger. Ihr Ziel: Der Traditionsmarke neues Leben einzuhauchen und für Kunden und Handel die Attraktivität und Präsenz zu steigern, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Zusammen mit der Agentur Process wurde Halsfeger positioniert, die Brandstory, das Design und die Verpackungen entwickelt, die demnächst in die Regale kommen. Eine neue Website gebe Auskunft über ein Stück Schweizer Tradition und die Geschichte der wohlschmeckenden und wohltuenden Bonbons. Hier sollen auch einige Plakatmotive zum Leben erweckt werden (vgl. Gif's), die längst als Klassiker der Schweizer Plakatkunst gelten würden.

Fast 40 Jahre blieb die Verpackung unverändert, wie es weiter heisst. Jetzt habe die Agentur den charmanten Retrostil des Halsfeger-Designs neu interpretiert. Die charakteristischen Farben Grün, Blau und Orange würden erhalten bleiben. Neu seien das geschwungene blaue Band und der leicht adaptierte und harmonisch gestaltete Schriftzug. Die vielen Kräuter und Blumen sollen aus der starren Anordnung befreit werden und über die ganze Verpackung wachsen. (pd/tim)