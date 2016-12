Schweizerischer Gehörlosenbund: Der erste gehörlose Pressesprecher der Schweiz

Christian Gremaud ist der erste gehörlose Pressesprecher der Schweiz. Der 39-Jährige arbeitet seit April in einem 80-Prozent-Pensum beim Schweizerischen Gehörlosenbund SGB-FSS in Zürich. Gremaud ist in Lausanne geboren und ab seinem achten Lebensjahr in Fribourg aufgewachsen. Er ist gehörlos geboren, seine Eltern sind hörend. Mit etwa zwei Jahren lernte er die Gebärdensprache, die zuvor noch verboten war.

«Bisher waren es immer hörende Pressesprecher beim SGB-FSS, aber letztlich sprachen sie über uns. Das war für mich nie ganz stimmig, nicht auf gleicher Augenhöhe», sagt Gremaud zu persoenlich.com. Deshalb denke er, es mache Sinn, dass ein Gehörloser selbst hinstehe (mehr über Christian Gremaud lesen Sie hier im Interview).

Gremaud spricht sieben Sprachen – schriftlich Französisch, Deutsch, Italienisch und Englisch sowie Gebärde in Französisch, Schweizerdeutsch und US-Amerikanisch. Er absolvierte das Gymnasium Sainte-Croix in Fribourg. An der Universität Fribourg studierte er Heilpädagogik und Volkswirtschaft. Er war der erste gehörlose Student mit Gebärdensprache in der Romandie. Während des Studiums arbeitete er bei Radio Télevision Suisse (RTS) für die Sendung «Signes». (clm)