Nickelodeon: Der Kindersender heisst wieder «Nick»

Nickelodeon nimmt eine Abkürzung. Jedenfalls in Sachen TV-Sendername. Ab dem 28. Juni sendet der Kindersender wieder unter der Kurzform «Nick». Der Name wird ab sofort wieder als Sendername in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfinden, schreibt Viacom International Media Networks in einer Mitteilung. Die Dachmarke Nickelodeon bleibe dabei unangetastet und werde weiter als Umbrella-Brand fungieren, unter anderem bei den Nickelodeon Kids‘ Choice Awards.

«Das neue Design ist so ‹Nick› wie man es sich nur vorstellen kann. Nickelodeon hat sich in den vergangenen zwölf Jahren als Kindersender im Markt etabliert. Jeder kennt Nickelodeon – Nickelodeon ist der gute Freund, und den nennt man doch gerne bei seinem Spitznamen», lässt sich Steffen Kottkamp, Director Kids & Family bei Viacom in der Mitteilung zitieren. «Nick» stehe bedingungslos auf der Seite der Kinder und dem was sie bewege. «Genau das sieht man im neuen Design: Kinder und ihre Welten stehen im Mittelpunkt, cooles Aussenrum und als Nonplusultra, das was wir bei Nick ‹playful› nennen. Diese unübersetzbare Mischung aus Ausgelassenheit und Verspieltheit», ergänzt Kottkamp.

Für Nickelodeon sei es selbstverständlich, sich gemeinsam mit der Zielgruppe zu entwickeln und neue Destinationen zu schaffen, in der sich die Kids zu jeder Zeit «zu Hause» fühlen würden. Das neue Design definiere sich vor allem durch eine plakative Farbpalette und starke Typografien. Neben den bekannten Nickelodeon-Charakteren sollen aber auch vor allem echte Kinder im Vordergrund stehen. Für das neue Design in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen deshalb lokale Kids vor der Kamera, wie es weiter heisst. Das Refresh soll durch die modulartig aufgebaute Struktur neue Anknüpfungspunkte für eine stärkere Lokalisierung von «Nick» im deutschsprachigen Raum bieten. Dies spiegle sich ebenfalls in der Entscheidung, mit der Einführung des neuen Designs eine einheimische Senderstimme für den Schweizer Markt auf den Sender zu bringen.

Nebst On Air werde das neue Design auch Off Air stattfinden – das Refresh greife über alle Nickelodeon-Plattformen, werde also zukünftig auch für On the Ground-Aktivitäten sowie Print-Anzeigen und Out Of Home-Marketing umgesetzt. (pd/tim)