Evoq: Der Optiker mit italienischem Modeflair

Vistaggio gehört zur Interglass Technology AG. Diese hat ein innovatives Verfahren für die Brillenglas-Herstellung entwickelt, das die Ressourcen schont: Brillengläser werden direkt in ihre endgültige Form gegossen, statt wie üblich aus einem Rohling geschliffen. «Diese Schweizer Innovation verschmilzt in der neuen Marke mit italienischer Modekompetenz. Vistaggio differenziert sich damit von anderen Anbietern», lässt sich Christian Sutter, Evoq-Partner und Creative Director, in der Mitteilung zitieren. Im Vordergrund stehe nicht eine klinische Dienstleistung, sondern das Einkaufserlebnis mit italienischem Lifestyle und Wohlfühl-Faktor.

Evoq formulierte zusammen mit dem Kunden eine Markenpositionierung mit den Werten «vorausschauend», «feel at home» und «stilsicher», wie es weiter heisst. Daraus entwickelte die Branding-Agentur den Namen und den zugehörigen Claim «Meine Brille, mein Stil». Das Brand Design spiele bewusst mit italienischer Eleganz. Evoq’s Retail-Konzept wird durch den Ladenbauer Teamtischer in den Vistaggio-Shops umgesetzt. Diese würden fachliche und modische Kompetenz vereinen: Eine gemütliche Kaffee-Ecke lade zum Verweilen ein. Objekte aus dem italienischen Alltag würden mediterranes Flair vermitteln.

Der direkte Kundenkontakt stehe für Vistaggio im Vordergrund. Dennoch setze die neue Marke stark auf Online-Kommunikation. Evoq labs entwickelte nebst einer modernen und funktionalen Website einen Vistaggio-Blog mit Anbindung an weitere Social-Media-Plattformen.

«Eine neue Marke zu entwickeln, war für uns Neuland. Evoq war für uns eine wertvolle und kompetente Partnerin für alle relevanten Themen zum Markenaufbau – vom Naming, über die Website bis hin zum Retail Design», wird Vistaggio-Geschäftsführer Matthias Walz in der Mitteilung zitiert. (pd/tim)