Line Communications: Der ZVV-Geschäftsbericht auf zehn Karten

Luftaufnahmen und die konsequente Verbindung von Papier und Web setzen neue Massstäbe bei der Umsetzung eines Geschäftsberichts. Der ZVV-Jahresrapport 2016 ist soeben erschienen – im handlichen Pocket-Format auf zehn Karten, clever verknüpft mit reichlich Web-Content, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Konzept von Line Communications fokussiert damit die Kerntätigkeit des ZVV: Vernetzung.

Mut war der erste Schritt, um von der Tradition der textlastigen Geschäftsberichte wegzukommen und einen gänzlich neuen Weg zu gehen. Kompromisslos ist die Entscheidung des ZVV, den gedruckten Teil des Jahresberichts auf das Wesentliche zu reduzieren: Er wiegt lediglich 50 Gramm und besteht aus zehn Karten im Format A6. Dem Leser wird er in einem handlichen Schuber überreicht.

Web und Print im engen Verbund

Noch nie war die Lektüre eines Geschäftsberichts so leicht bei gleichzeitig hoher Informationsdichte. Wem das Wichtigste genügt, verschafft sich auf den zehn Karten schnell einen Überblick. Wer es genauer wissen will, wird online fündig. Jedes Element des ZVV-Geschäftsberichts ist mit Web-Content ergänzt, der mittels QR-Code oder Web-URL aufgerufen werden kann. Die Idee, Druck und Digital zu verbinden, wurde kaum je so konsequent umgesetzt wie in diesem Projekt des ZVV und Line Communications aus Zürich.

Imposanter Blick auf das Verbundgebiet

Mit dem ZVV kommt man nun auch vertikal weiter. Nebst Zahlenmaterial findet man auf der Website des Geschäftsberichts eine weitere Perle des Konzepts: Luftaufnahmen der imposantesten, der höchstgelegenen und der tiefstgelegenen Haltestelle im ZVV. Die rund einminütigen Videos zeigen unter dem Motto «Perspektivenwechsel» nicht etwa das Schema des Zonenplans, sondern eindrückliche Aufnahmen der Landschaften, die das ZVV-Netz miteinander vernetzt.

Verantwortlich beim ZVV: Thomas Kellenberger (Leiter Kommunikation); bei Line Communications: Simon Kovatsch, Matthias Plattner (Konzept, Creative Direction), Tobias Nussbaum (Text), Didier Küng (Produktion). (pd/cbe)