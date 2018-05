Die Münchner Kommunikationsagentur gründet die Brands and Emotions (Schweiz) AG mit Sitz in Basel und platziert so neben ihrem Head Office in München und dem Standort Frankfurt ihr drittes Standbein im Markt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ziel der Expansion ist es, den Schweizer Markt unter Nutzung der vielschichtigen Expertise aus der Zentrale in München gezielt und mit massgeschneiderten Aktivierungsansätzen betreuen zu können. Brands and Emotions stehe als international tätige Kommunikationsagentur für die strategische Entwicklung sowie professionelle Projektierung und Umsetzung mehrfach ausgezeichneter emotionaler und instrumentenunabhängiger Markenkommunikation, wie es heisst.

Als Geschäftsführer fungiert Hans-Jochen Erb, Inhaber und Verwaltungsräte sind die Gründer und Inhaber von Brands and Emotions GmbH (Deutschland), Rüdiger Ohl und Frank Kampp (München), sowie Christoph Hablützel (Basel), der als Verwaltungsratspräsident amtiert und seit geraumer Zeit den Markt in der Schweiz vorsondiert hat. Büroräume wurden bereits im Basler Dreispitz- Areal bezogen.

Erb kann laut Mitteilung auf eine über 20-jährige internationale Erfahrung in den Bereichen Sportmarketing und Sportsponsoring, Marketing und Kommunikation zurückblicken. Während dieser Zeit hatte er leitende Positionen bei global agierenden Unternehmen aus der Industrie (unter anderem Audi, wo er das gesamte Skisponsoring-Engagement aufbaute), sowie beim Welthockey- Verband in Lausanne inne, für den er die Weltmeisterschaften in Indien organisierte.

Hablützel verfügt über eine 35-jährige Erfahrung in zahlreichen Facetten des Spitzensports, insbesondere in den Bereichen Sponsoring, Marketing, Event, Kommunikation und Vereinsführung, und ist in der Schweizer Wirtschafts-, Medien-, Sport- und Kulturwelt vernetzt.

Die neue Gesellschaft konnte bereits erste Projekte mit der italienischen Luxus-Marke Lamborghini umsetzen. Weitere kundenspezifische Aktivierungskonzepte sind derzeit in Planung. (pd/cbe)