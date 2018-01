Per Januar 2018 wird aus Schneitermeier Schneiterpartner, wie das Unternehmen in eienr Mitteilung schreibt. Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in Zukunft noch stärker in das Unternehmen eingebunden werden und die Möglichkeit erhalten, als echte Partner die Zukunft der Agentur mitzugestalten.

Zum einen solle dadurch die Motivation, überdurchschnittliche Leistungen für die Kunden zu erbringen, noch mehr gestärkt werden. Zum anderen wolle man so ein noch attraktiverer Arbeitgeber sein.

Der Namenswechsel hänge auch mit dem Entscheid von Philip Meier zusammen, sich ab 2018 neu zu orientieren. Meier hat Schneitermeier während zehn Jahren als Partner und CEO erfolgreich geführt.

Partner sind nebst Andy Schneiter Simon Battaglia, Christine Gasser und Christian Guler. (pd/maw)