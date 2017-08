Farner: Die Agentur vertritt die Schweiz in Wien

Die Innovation in Politics Awards zeichnen laut Mitteilung politische Arbeiten aus, welche die europäische Gesellschaft massgebend beeinflussen, das Leben aller Europäer verbessern und inspirierend auf die junge Generation wirken. Die internationale Preisverleihung wird mit etwa 500 geladenen Gästen am 6. Dezember dieses Jahres im grossen Rahmen in Wien stattfinden. Die Siegerprojekte würden über Medienkontakte europaweit bekannt gemacht und durch ihre Teilnahme ein wertvolles, internationales Netzwerk gewinnen.

Auf Agenturseite betreuen Daniel Heller, Partner bei Farner Consulting und Leiter der Public Affairs Unit, und Claudio Staub, Projektleiter für Change Communications und Topic Leader Innovation, die Zusammenarbeit mit dem Institut, heisst es weiter. Die Agentur suche Projekte, die den heutigen politischen Herausforderungen in innovativer Weise begegnen und neuartige Lösungen erfolgreich umsetzen würden. Als koordinierende und kuratierende Schnittstelle helfe die auf Kommuniaktiosnberatung spezialisierte Agentur den Berwerbern und ermögliche diesen den Zugang zu einem paneuropäischen Netzwerk von umsetzungsstarken politischen Akteuren.

Nominiert werden innovative und vertrauensbildende Projekte, die Personen aus verschiedenen Kulturen und Schichten verbinden und dazu motivieren, aktiv am gesellschaftlichen Leben mitzuwirken. Dabei sollen sie sowohl nachhaltig als auch finanziell sinnvoll sein. Die Projekte müssen ihren Ursprung in der Schweiz haben, eine politisch engagierte Person – ein Amtsträger oder ein Mitglied einer Partei – muss daran mitwirken, und ein Teil muss über öffentliche Gelder finanziert werden. Ausserdem müssen die Projekte einen Einfluss auf mindestens 1000 Bürger haben und nach 2012 entstanden sein. (pd/tim)