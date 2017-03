Noord: Die Eleganz der Fahrzeuge als Inspiration

Das Zürcher Unternehmen Dursun Limousine AG chauffiert seit fast zwanzig Jahren eine exklusive Klientel an wichtige Businesstermine oder gar an Grossevents mit Hollywoodcharakter, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst. «Dursun Personal Driver Service» biete alle Vorzüge eines exklusiven Limousinenunternehmens gepaart mit einem kompetenten Butler-ähnlichen Service auf Fünf-Sterne Niveau: «your wish is our command … when it comes to personal transportation needs».

Bester Service trifft auf bestes Material, antikes Buchdruckverfahren und detailverliebte Programmierung – ein spürbares Erlebnis für alle Sinne. Die Charakteristik und Eleganz der hochwertigen Fahrzeugflotte war die zentrale Inspiration bei der Entwicklung des neuen Auftritts. Die Elemente Leder, Stickerei und Chrom spiegeln sich sowohl im Webauftritt wie in den hochwertigen Briefschaften wieder. Dursun Limousine glänzt durch die elegante Kombination von Gmund-Cotton-Papier und tiefgeprägter Letterpress-Typografie und kommuniziert digital in modernster Sprache.

Verantwortlich bei Noord: Nicole Trasatti (Brand Strategy), Roger Mazzucchelli, Simon Baumann (Brand and Digital Design); Programmierung: Weekends, Dominic Whittle. (pd/cbe)