Schneitermeier: Die Farbe Blau für einen Rettungsservice

Bürograf

Wie ist das Wetter im Landesmuseum?

Trotz modernster Analyse- und Messtechnik macht das Wetter, was es will. Warum das so ist, thematisiert die Agentur in ihrer Kampagne für das Landesmuseum. Key Visual ist ein aus Eis gestaltetes «W», das dahinschmelzt.