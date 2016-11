Domeisen Fine Art Jewelry: Die Gesamtheit eines künstlerischen Prozesses

Regisseur Michael Steiner hatte die Aufgabe, einen Imagefilm für die Domeisen Jewelry in Rapperswil und Zürich zu drehen. Verlangt war eine Kurzversion, um den Kunden ein Bild von Jörg Domeisen als Schöpfer vermitteln zu können, als auch eine längere Version für eine Installation in der Zürcher Filiale beim Paradeplatz (in Gassen). Gedreht wurde während zwei Tagen im Tessin und während einem Tag in der Werkstatt der Goldschmiede in Rapperswil.



Kurzversion



«Ich wollte bei der Umsetzung weg vom klassischen Porträtfilm eines Goldschmieds, der den Weg des Schmuckstückes von der Bleistiftskizze bis ins Schaufenster zeigt», sagt Regisseur Michael Steiner zu persoenlich.com. Jörg Domeisen sei Künstler und habe einen Stil mit eigenen Formen und Goldlegierungen entwickelt. «Seine Arbeitsmethoden sind anders, vieles passiert bei der Gestaltung intuitiv und bei den Edelmetallen alchemistisch. Seine Ideen fussen auf Exkursionen, wobei Jörg fasziniert ist von Stehlen, Treppen, Brunnen – eigentlich allem, was der Mensch aus Stein zu einem funktionalen Objekt umgestaltet», so Steiner.

Dieser Blick in Kombination mit Inspiration, präzisem Handwerk und hochwertigen Materialien wollte Michael Steiner so visualisieren, dass eine assoziative Bilderkette entsteht, die nicht einer 08/15-Imagefilmdramaturgie folgt. Die Strahlerebene ist eine Märchenwelt, gedreht beim Wasserfall in Foroglio, die blauen Leinwände spiegeln den Himmel und die Tiefe der Emotion, welche auch durch Edelsteine hervorgerufen werden. «Jörg liebt die Bewegung und ist ein geübter Alpinist, deswegen die Körperlichkeit im Film», sagt Steiner.



Langversion



Filme im Schweizer Schmuckbereich zeigen meistens nur solides Handwerk und den oder die glückliche Trägerin – und transportieren deswegen wenig Emotion. Steiner: «Da wollte ich einen neuen Weg finden, um aus diesen Sterotypen auszubrechen und das Schaffen als Gesamtheit eines künstlerischen Prozesses zu zeigen.»



Credits: Once upon a time in the east (Produktion), Michael Steiner (Regie), Aladin Hasic (Kamera), Hans Kaufmann (Schnitt), Stephan Pepi (Drohne). (pd)