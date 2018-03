IKEA: Digitalmagazin «Life at Home» neu lanciert

Das schwedische Möbelhaus beschäftigt sich seit jeher «intensiv mit allen Facetten des Lebens zuhause» – auch publizistisch, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Nun hat IKEA Schweiz ihr Digitalmagazin «Life at Home» neu lanciert. Es nimmt sich dem Thema Wohnkultur aus verschiedenen Blickwinkeln an. Das Redaktionsteam besteht aus zehn renommierten Autorinnen und Autoren, die auch regelmässig in Fachmedien publizieren.

«Wohnkultur erfindet sich immer wieder neu, weil sie sich den aktuellen Bedürfnissen ihrer Akteure anpasst und die Individualität von Persönlichkeiten widerspiegelt», schreibt der Redaktionsleiter Raphael Rossel in seinem Editorial. «Sie kann so verschieden ausfallen, wie es Lebensformen gibt.» Diese Haltung bringe den inhaltlichen Rahmen des neu lancierten Digitalmagazins auf den Punkt: «Life at Home» sei ein Panorama der vielfältigen Lebens- und Wohnformen und analysiere Einflüsse, die unser Zuhause zum Brennpunkt zwischen Heimat, Arbeitsraum und Sehnsuchtsort machen.



Kernthemen Design und Nachhaltigkeit

Das Unternehmen habe sich bewusst für ein externes Redaktionsteam entschieden. «‹Life at Home› ist nicht einfach ein schöner Wohnblog. Wir wollen grössere Zusammenhänge und Veränderungen aufnehmen, Themen setzen und diese mit Relevanz erzählen», wird Aurel Hosennen, PR & Communication Manager IKEA Schweiz, in der Mitteilung zitiert. Die wöchentlich neuen Geschichten bewegen sich innerhalb der beiden Kernthemen Design und Nachhaltigkeit.

Die Beiträge wollen die Welt des Designs und der Wohnkultur auf experimentierfreudige und unkonventionelle Art angehen. Ausserdem richtet «Life at Home» den Blick in die Zukunft und fragt: Welchen Einflüssen ist unser Zuhause im nächsten Jahrzehnt ausgesetzt? Welche Auswirkungen haben gesellschaftliche, gestalterische oder ökologische Entwicklungen auf die Wohnkultur und unser Wohnbefinden?

State-of-the-Art-Umsetzung

Content First sei der Treiber des Inhaltskonzepts und der vielfältigen Inhaltsformen gewesen. Die einfache Benutzeroberfläche ist diskret gehalten – im Vordergrund stehen Texte, grosszügige Bilder und Videos. Bei der technologischen Umsetzung lag der Fokus auf den heutigen Konsum- und Lesegewohnheiten der mehrheitlich jungen User. Der Ansatz von Mobile First wurde dabei mit aller Konsequenz umgesetzt. (pd/maw)