Swiss: Digitalmedien sollen Bordgewicht reduzieren

Die Swiss International Air Lines (Swiss) bauen ihr Medienangebot aus und bieten auf ihren Flügen seit dem 1. März Zeitungen und Zeitschriften auf dem Tablet, Smartphone oder Laptop an. Die Passagiere können dabei auf ein Sortiment von 250 Titeln in zehn Sprachen zurückgreifen, wie die Fluggesellschaft mitteilte.

Wie viele Titel ein Passagier pro Flug kostenlos beziehen kann, ist von seiner Reiseklasse und seinem Miles-and-More-Status abhängig. Die eJournals der Zeitungen und Zeitschriften können durch Angabe des Buchungscodes oder der Ticketnummer auf swiss.com/ejournals heruntergeladen werden. Das Lesegebot kann bereits sieben Tage vor Abflug bis drei Tage nach dem Flug abgerufen werden. «Ein Titel bedeutet, dass der Passagier einmalig eine Zeitung oder eine Zeitschrift zum beliebigen Zeitpunkt innerhalb dieser Zeitspanne als PDF herunterladen kann», erklärt Swiss-Mediensprecherin Sonja Ptassek auf Anfrage von persoenlich.com.

Diese eJournals sollen die klassische Auswahl von Printmedien schrittweise ersetzen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. «Für eine gewisse Übergangszeit werden wir unseren Gästen die Medien in beiden Versionen, also Print und digital, anbieten», so Ptassek. Im Verlaufe des Jahres werde dann der Anteil an Print – abhängig nach Reiseklasse – reduziert. In den Swiss Lounges und auf Langstreckenflügen soll das gedruckte Lesematerial in der First- und Businessklasse auch weiterhin weitgehend zur Verfügung stehen.

Mit dieser Umstellung würden einerseits das Bordgewicht und die Kosten reduziert sowie der jährliche CO2-Austoss um 450 Tonnen gesenkt. Der Fluggesellschaft geht es aber andererseits vor allem auch darum, der digitalisierten Welt gerecht zu werden, wie Sonja Ptassek gegenüber personelich.com erklärt. «Wir bieten den Kunden mit 250 Titeln ein signifikant grösseres Sortiment an.» So würden Passagiere der Economyklasse beispielsweise auf Europaflügen, auf denen bisher keine Zeitungen oder Zeitschriften angeboten wurden, einen digitalen Titel pro Flug erhalten. (pd/tim)