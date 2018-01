Adam & Adam: Dominique Bischofberger neu im Team

Die Agentur an der Zürcher Walchestrasse hat den Bereich Kreation erweitert. Dominique Bischofberger verstärkt das Team neu im Bereich Konzeption, Kreation und Produktion, wie es in einer Mitteilung heisst. Als diplomierte Grafikerin bringe sie eine grosse Leidenschaft für Formen, Materialien und Farben mit.

Die 35-Jährige absolvierte ihre Ausbildung an der Fachklasse Grafik mit BMS an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Luzern und holte sich ihr Rüstzeug bei namhaften Agenturen wie auch auf Kundenseite. (pd/wid)