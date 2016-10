Process: Drei Auszeichnungen am «German Design Award»

Drei Arbeiten von Process wurden beim «German Design Award» mit dem Prädikat «Special Mention» gewürdigt:

BKW Brand Identity: Die Schweizer BKW wandelt sich von einer staatseigenen Stromanbieterin in eine kundenorientierte Energiedienstleisterin. Die neue BKW stehe für weniger Komplexität, mehr Emotionen und klare Kommunikation auf Augenhöhe, schreibt Process in einer Mitteilung. Der neue Auftritt mache dies sicht- und spürbar. Kräftige Farben sollen Leben in eine sehr technisierte Welt bringen. Komplexes werde mit anschaulichen Illustrationen erklärt, so Process. Ein eigener Piktogramm-Stil wird durch Handskizzen ergänzt, die Information auf einzigartige Weise vereinfachen.

BKW Geschäftsbericht 2015: Der Geschäftsbericht als Tagebuch. Der schlicht und übersichtlich gestaltete Pflichtteil des Geschäftsberichts der BKW wird durch ein Notizbuch ergänzt. Unter dem Titel «Geschichten unserer Reise in die Energiezukunft» werden darin die Highlights des Jahres Revue passiert. Dabei seien die Themen so vielfältig: Von der Stilllegung des Kernkraftwerks Mühleberg bis zum Engagement für den Schweizer Skisport.

Die einzelnen Tagebucheinträge sind von Hand gezeichnet, skizziert oder mit einer handschriftlichen Typographie geschrieben. Bildschnipsel, Collagen und sogar eine kleine Foto-Lovestory verleihen dem Tagebuch einen authentischen Charakter.

Ruizhong Magazin: Die Jubiläumsausgabe von «Ruizhong» zelebriert 70 Jahre Gesellschaft Schweiz-China und 65 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen der Volksrepublik und der Eidgenossenschaft im neuen Kleid.

Das Layout ist luftiger, die gross gesetzten Titel muten freundlich und kalligraphisch an, Bilder sind prominenter und werden von viel Weissraum umrahmt. Das neue Papier soll das Magazin insgesamt hochwertiger machen, schreibt Process. Das Themenspektrum reicht von einer Bestandsaufnahme des Profifussballs in China, über einen Einblick in die Geschichte der Juden in China bis hin zur Frage, wie es ist Veganer in China zu sein.

Der German Design Award prämiert jährlich innovatives und wegweisendes Produkt- und Kommunikationsdesign. (pd/eh)