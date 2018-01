Cablex: Drei neue GL-Mitglieder und neue Organisation

Um auch in Zukunft flexibel auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können, passt das Unternehmen der Netzinfrastrukturbranche die Organisationsstruktur an, wie es in einer Mitteilung von Cablex heisst. In vier Business Units würden seit 1. Januar 2018 die Kundenbedürfnisse in verschiedenen Märkten abgewickelt. Dadurch entfallen interne und externe Schnittstellen, was zu einer effizienteren Auftragsabwicklung führe und die Zusammenarbeit mit den Kunden weiter erleichtere. Zeitgleich mit der Reorganisation präsentiert das Unternehmen drei neue Geschäftsleitungsmitglieder.





Gilbert Granelli ist seit Juni 2013 bei Cablex und führt neu die Business Unit Corporate Business. Die Kernleistungen der Business Unit umfassen den Netzbau/-ausbau, Unterhalt und Service.

Christian Rossi trat im März 2017 bei Cablex ein und übernimmt per 1. Januar 2018 in der Geschäftsleitung die Business Unit Fiber to the street und damit den Ausbau der Glasfasernetze FTTS/B von Swisscom in der Schweiz.

Roman Kappeler arbeitet seit Oktober 2014 als Head of Communications bei Cablex und tritt per 1. Januar 2018 in die Geschäftsleitung ein. Er unterstützt mit seinem Team die Business Units bei der Kreation, der Planung und Umsetzung ihrer Kommunikations- und Marketingtätigkeiten. (pd/maw)