Notch Interactive: Ein Fan-Lager für das Fan-Lager

«Hopp Schwiiz» – mit diesem Ruf feuern die Schweizer Fans traditionell ihre Nati an. Anlässlich der Fussball-WM haben die Simmentaler Braumanufaktur und Notch Interactive den bekannten Spruch leicht abgewandelt und ein besonders Lager-Bier für Schweizer Fans herausgebracht: «Hopf Schwiiz».

Der Name des Bieres ist dabei Programm, wie es in einer Mitteilung heisst. Eigens für Fussball-Fans konzipiert soll es die Anhänger der Nati, besser gesagt ihre Kehlen, beim Anfeuern unterstützen. Auch die Gestaltung transportiert den Sportsgeist des Getränkes auf plakative Art und Weise: Das Retro-Design des Etiketts ist angelehnt an die grafische Bildwelt der WM in Russland. Geschmacklich trifft das neu kreierte Bier laut Mitteilung ebenfalls voll ins Schwarze: Der fein-hopfige Geschmack und die leichte Note von Blutorangen erfrischen durstige Unterstützer der Nati und machen das Bier zu einem echten Fan-Lager für das Fan-Lager.

Erhältlich ist das neue Produkt aus dem Hause Simmentaler Braumanufaktur im firmeneigenen Online-Shop und ausgewählten Bars und Restaurants, welche auf der Website hopfschwiiz.ch ersichtlich sind.

Verantwortlich bei Simmentaler: Björn Thoma, David Ziörjen, Tristan Mathys; verantwortlich bei Notch Interactive: Peter van der Touw (Gesamtverantwortung), Sören Schröder (Creative Direction), Gabriel Schuster (Art Direction), Judith Maurer (Copywriting), Fabienne Baumgartner (Account Management). (pd/cbe)