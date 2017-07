Brandpulse: Ein Gesicht für Klosterser Musikfestival

Die Markenagentur Brandpulse hat die neue Marke Klosters Music Festival entwickelt und umgesetzt. Der Gesamtauftritt, welchen Brandpulse (on- und offline) entwickelt und realisiert hat, widerspiegle den hohen Anspruch der Macher an die Qualität und Ausstrahlung des neuen Festivals, heisst es in einer Mitteilung. «The finest music from Switzerland to the world» lautet der Claim.

Auf Initiative einer Gruppe von Gönnern und Musikliebhabern wird dieses Jahr in Klosters (GR) erstmalig ein Sommer-Musikfestival mit internationaler Ausstrahlung durchgeführt. Nachdem bereits seit 2010 Weihnachtskonzerte Klosters als Tourismusort erfolgreich in den Fokus rücken, hat nun das neue Sommerfestival zum Ziel, den Namen des Prättigauer Bergdorfes in der Musikwelt insgesamt stärker zu verankern und gleichzeitig den Sommertourismus aufzuwerten. Mit Musik primär im Bereich Klassik hat der Anlass den Anspruch, zum wichtigsten Klosterser Sommerevent zu werden. Das Klosters Music Festival findet diesen Sommer vom 2. bis 6. August statt.(pd/wid)