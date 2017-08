In einem Bed & Breakfast in Durban genossen Bettina Hirsig und ihr Mann Stefan erstmals Eggs Benedict. Zurück am heimischen Herd kochten die Berner das Gericht immer wieder nach und ernteten dafür viel Beifall. Das Ganze wuchs zum professionellen Projekt: Heute finden 20 Events pro Jahr in Restaurants in der Region Thun-Bern statt. Der Ruf nach Rezepten wurde immer lauter – und mündete in einem Buch, wie die verantwortliche Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Das von Circus Communication gestaltete Buch breche bewusst mit den Gestaltungsregeln klassischer Kochbücher: Der Fotostil mit seinem harten Licht und der grafischen, reduzierten Bildsprache sei gewollt brachial, der Einsatz von Farben und Formen erinnere an Pop-Art. Das Layout in Schwarzweiss kontrastiere mit den Bildern und lasse diese umso mehr herausstechen. Produziert wurde das Buch mit offenem Rücken und sichtbarer Bindung.

Verantwortlich bei Geile Eier/Pacific Catch: Bettina Hirsig, Christian Hirsig (Redaktion/Projektleitung), Stefan Hirsig (Rezepte); Verantwortlich bei circus communication: Andrea Zaugg, Peter Brunner (Creative/Art Direction); Fotografie: Merlin Photography, Mike Niederhauser; Lektorat: everett public relations, Sophie Everett; Druck: Druckerei Streit; Bindearbeiten: Bubu. (pd/tim)