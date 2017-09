Bei einer mehrstufigen Pitch-Präsentation hat sich die PR-Agentur Flowcube Communications gegen weitere Mitbewerber durch und ist seit Anfang September für die Public-Relations-Aktivitäten von Balik zuständig. Balik Lachs ist ein Premiumprodukt, das sich auf dem Weltmarkt als Nummer eins etabliert hat, heisst es in einer Mitteilung. Das Mandat beinhaltet die Kommunikationsberatung, Media Relations und das Führen der Pressestelle. Flowcube wird zudem das 40-jährige Bestehen von Balik im 2018 kommunikativ begleiten.

«Flowcube hat es verstanden, die Werte unserer Marke zukunftsgerichtet in ihren Vorschlägen für die kommunikative Begleitung einzubinden. Die Präsentation war innovativ, strategisch durchdacht und hat uns in allen Belangen überzeugt», wird Peter G. Rebeiz, CEO von Caviar House & Prunier Group SA, in der Mitteilung zitiert.

Das Schweizer Unternehmen Balik mit Sitz und eigener Lachs-Räucherei in Ebersol im Toggenburg wurde 1978 gegründet. (pd/cbe)