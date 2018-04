Agentur am Flughafen: Ein neuer Online-Shop schlägt seine Zelte auf

Das Unternehmen Camping-Profi Donada & Witzig ist gemäss Mitteilung der Agentur am Flughafen spezialisiert auf Zubehör für Reise- und Freizeitmobile sowie den Ausbau von Fahrzeugen in ihrer eigenen Werkstatt. Nun gehe das Unternehmen unter dem Namen «Campers Paradise» online. Im Shop soll eine grosse Auswahl an Campingzubehör angeboten werden. Die Agentur am Flughafen hat das Corporate Design des neuen Online-Brands konzipiert. Der Online-Shop von «Campers Paradise» wird im Oktober 2018 aufgeschaltet.





Verantwortlich bei Campingprofi Donada & Witzig: Caroline Bünter (Stv. Geschäftsführerin / Leiterin Marketing); verantwortlich bei der Agentur am Flughafen: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Valeria Hörler (Grafik), Miriam Egli (Beratung), Julia Lüchinger (Beratung). (pd/maw)