Frontwork: Ein Neuzugang und zwei interne Rochaden

Zwei neue Mitarbeiter im Verkauf und ein neuer Leiter Produktion: Frontwork passt seine Firmenstruktur den bewegten Märkten an und verstärkt das Verkaufsteam, wie das Unternehmen in einer Mitteilungschreibt. Kunden profitierten so vom intensiven Austausch mit den Spezialisten und könnten noch persönlicher und individueller betreut werden.

Nicola Tolve ist die neue Kontaktperson für Herausforderungen im Bereich Werbetechnik. Er arbeitete bei einem führenden Schweizer Werbetechnikunternehmen und war als Leiter Verkauf-/Verkauf-Innendienst tätig.

Eine neue Herausforderung nimmt Yves Bertolini als Verkaufsberater im Geschäftsbereich Rauminszenierung an. Bisher führte er die Display-Abteilung bei Frontwork.

Bereits seit vielen Jahren stellt Philipp Portner die Weichen bei Produktion, Werbetechnik und Montage. Nun übernimmt er auch die Leitung der Display-Abteilung und damit die Gesamtleitung der Produktion. Neu ist Philipp Portner Mitglied der Geschäftsleitung. (pd/maw)